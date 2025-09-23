Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir
- 23 sentyabr, 2025
- 23:22
İndiki vəziyyətdə ABŞ ilə danışıqların İrana heç bir faydası yoxdur, ölkəyə dəyəcək zərərin qarşısını ala bilmir.
"Report"un xəbərinə görə, bunu İranın ali dini lideri Əli Xamenei deyib.
"İndiki vəziyyətdə ABŞ hökuməti ilə danışıqlar, ilk növbədə, bizim milli maraqlarımıza xidmət etmir, bizə heç bir fayda gətirmir və heç bir zərərin qarşısını almayacaq", - o, İran xalqına televiziya ilə müraciəti zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin istədiyi danışıqlar dialoq deyil, diktədir:
"Çünki ABŞ tərəfi danışıqların nəticəsini artıq müəyyən etmişdi, yəni nəticənin yalnız İranda uranın zənginləşdirilməsi və bütün nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə nəticələnəcəyini açıqlamışdı".
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə İran-ABŞ nüvə danışıqlarının beş raundu İsrailin qarşı hərbi əməliyyatına başlaması və ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hava zərbələri endirməsi səbəbindən nəticəsiz başa çatıb. Eyni zamanda, Aİ-3 ölkələrinin nümayəndələri Tehranla danışıqlar aparsalar da, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni razılaşmaya vasitəçilik edə bilməyiblər.