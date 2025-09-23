Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 22:33
    Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

    Переговоры с США в нынешней ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить нанесение ущерба стране.

    Как передает Report, об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

    "В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда", - сказал он во время телеобращения к иранскому народу.

    По словам иранского лидера, переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - "это диктат, а не диалог".

    "Потому что американская сторона заранее определила исход переговоров, то есть объявила, что результатом станет лишь приостановка обогащения урана и всей ядерной деятельности в Иране", - подчеркнул Хаменеи.

    В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

    США Иран ядерная программа Али Хаменеи
    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Последние новости

    00:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с иракским коллегой — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:04
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Другие
    00:00
    Фото

    Сильный взрыв прогремел в центре Осло

    Другие страны
    23:47

    Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    23:35

    Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    23:35

    В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случая

    Происшествия
    23:18

    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    Другие
    23:16

    Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

    Медиа
    23:13

    Фон дер Ляйен: ЕС откажется от российских энергоносителей к 2027 году

    Другие страны
    Лента новостей