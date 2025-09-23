Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

Переговоры с США в нынешней ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить нанесение ущерба стране.

Как передает Report, об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда", - сказал он во время телеобращения к иранскому народу.

По словам иранского лидера, переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - "это диктат, а не диалог".

"Потому что американская сторона заранее определила исход переговоров, то есть объявила, что результатом станет лишь приостановка обогащения урана и всей ядерной деятельности в Иране", - подчеркнул Хаменеи.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.