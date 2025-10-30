İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərliyin müddəti uzadılıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkədə hərbi vəziyyət və səfərbərliyin üç ay müddətinə uzadılması haqqında qanunlar imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Radanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Volodimir Zelenski hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərliyin 5 noyabr 2025-ci il tarixindən etibarən 90 gün müddətinə uzadılması haqqında qanunlar imzalayıb", - məlumatda bildirilir.

    Volodimir Zelenski Hərbi vəziyyət səfərbərlik
    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

