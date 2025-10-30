Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərliyin müddəti uzadılıb
Region
- 30 oktyabr, 2025
- 19:53
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkədə hərbi vəziyyət və səfərbərliyin üç ay müddətinə uzadılması haqqında qanunlar imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Radanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Volodimir Zelenski hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərliyin 5 noyabr 2025-ci il tarixindən etibarən 90 gün müddətinə uzadılması haqqında qanunlar imzalayıb", - məlumatda bildirilir.
Son xəbərlər
20:50
Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıbRegion
20:41
Nazirlik: Hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı yeni qaydada aparılacaqSosial müdafiə
20:39
Reza Deqati: "Yaradan" filmi tarixi faktları çatdırırMedia
20:36
Foto
TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşübXarici siyasət
20:33
Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunubDigər
20:32
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasındakı növbəti matçında heç-heçə edibKomanda
20:27
İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıbRegion
20:22
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində çıxış edibFərdi
20:18
Foto