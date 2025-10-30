Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении на три месяца военного положения и мобилизации в стране.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

"Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и общая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года", - сказано в сообщении.