    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 19:26
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении на три месяца военного положения и мобилизации в стране.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

    "Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и общая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года", - сказано в сообщении.

    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərliyin müddəti uzadılıb

