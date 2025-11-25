Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri Cenevrədə müzakirə edilən sazişin əsas şərtləri üzrə ümumi anlaşmaya nail olublar.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin yekun mərhələləri tamamlamaq və ABŞ Prezidenti Donald Trampla razılığa gəlmək üçün noyabrın sonunadək ABŞ-yə səfərinin təşkil ediləcəyi gözlənilir.

