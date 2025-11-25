Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər
Region
- 25 noyabr, 2025
- 13:38
Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri Cenevrədə müzakirə edilən sazişin əsas şərtləri üzrə ümumi anlaşmaya nail olublar.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov bildirib.
O qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin yekun mərhələləri tamamlamaq və ABŞ Prezidenti Donald Trampla razılığa gəlmək üçün noyabrın sonunadək ABŞ-yə səfərinin təşkil ediləcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
13:49
Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyikDigər ölkələr
13:46
Foto
Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:45
Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırırBiznes
13:42
Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edibBiznes
13:38
Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblərRegion
13:37
Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı olduDaxili siyasət
13:35
"Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"Futbol
13:35
"Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlirEnergetika
13:34
Foto