Делегации Украины и США достигли понимания по ключевым условиям мирного плана

Украинская и американская делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что ожидается организация визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату до конца ноября, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским коллегой Дональдом Трампом.