Делегации Украины и США достигли понимания по ключевым условиям мирного плана
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 13:17
Украинская и американская делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что ожидается организация визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату до конца ноября, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским коллегой Дональдом Трампом.
