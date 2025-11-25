Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Делегации Украины и США достигли понимания по ключевым условиям мирного плана

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 13:17
    Делегации Украины и США достигли понимания по ключевым условиям мирного плана

    Украинская и американская делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Он отметил, что ожидается организация визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату до конца ноября, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Рустем Умеров США Украина мирный план Владимир Зеленский визит
    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər
    Ukrainian, US delegations reach agreement on key terms of peace plan

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    Лента новостей