    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavodu və terminalına dronlarla zərbələr endirib

    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 15:27
    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavodu və terminalına dronlarla zərbələr endirib

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin qüvvələri dekabrın 30-dan 31-nə keçən gecə Rusiyanın Tuapse şəhərinə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tuapse neft emalı zavodu və neft terminalına zərbə endirilib. Neft emalı zavodunda neftin ilkin emalı qurğusu (AVT-12) uğurla hədəfə alınıb.

    "Zavod ildə 12 milyon tona yaxın neft emalı gücünə malik olub" - qurumda qeyd ediblər.

