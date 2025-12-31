Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

Силы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Госпогранслужбы Украины в ночь с 30 на 31 декабря атаковали Туапсе в России беспилотниками, где были поражены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ГУР Минобороны.

Отмечается, что на НПЗ удачно поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12.

"Завод способен был перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год - тем самым усиливая российский военно-промышленный комплекс и армию, - отметили в ведомстве.