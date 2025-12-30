İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 18:02
    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətləri və əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, prezidentlər həmçinin iki ölkə arasında birgə razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Məlumata görə, Pezeşkian və Putin dövlətlər arasındakı münasibətlərin strateji xarakterini vurğulayaraq, İran-Rusiya hərtərəfli əlaqələrin inkişafı üçün daimi məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi və koordinasiyanın gücləndirilməsinin zəruriliyini qeyd ediblər.

    Bundan əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Moskva İran və Yaxın Şərqdəki digər tərəflərlə əlaqələri davam etdirəcək.

    Dekabrın 17-də İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Kremldə rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşü zamanı bildirib ki, Tehran ABŞ və İsrail tərəfindən hücumlara məruz qaldığı dövrdə Moskvadan gördüyü dəstəyə görə minnətdardır.

    Diplomat əlavə edib ki, bu gün Rusiya və İran arasındakı münasibətlər çoxtərəfli və geniş miqyaslı xarakter daşıyır. Onun sözlərinə görə, strateji münasibətlər haqqında müqavilənin imzalanması iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına əlavə impuls verib.

    Rusiya İran Məsud Pezeşkian Vladimir Putin
    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией
    Pezeshkian, Putin stress implementing joint bilateral treaty

    Son xəbərlər

    18:27

    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Region
    18:04

    Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb

    Hadisə
    18:02

    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    17:57

    Almaniyada bankdan 30 milyon avroya yaxın vəsait oğurlanıb

    Digər ölkələr
    17:55

    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Maliyyə
    17:50
    Foto

    Binəqədidə yol hərəkətində dəyişiklik edilib, yeni svetoforlar quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    17:50

    Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıb

    Region
    17:45

    Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib addımlar atılır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:45

    "Baku TV" 2025-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıqlar və güclü media göstəriciləri ilə fərqlənib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti