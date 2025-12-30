Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

Президенты Ирана Масуд Пезешкиан и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и ход реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, Пезешкиан и Путин подчеркнули стратегический характер ирано-российских отношений, указав на необходимость продолжения регулярных консультаций и усиления координации для всестороннего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с Ираном и другими сторонами на Ближнем Востоке.