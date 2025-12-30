Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 18:05
    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

    Президенты Ирана Масуд Пезешкиан и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и ход реализации достигнутых договоренностей.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, Пезешкиан и Путин подчеркнули стратегический характер ирано-российских отношений, указав на необходимость продолжения регулярных консультаций и усиления координации для всестороннего развития двустороннего сотрудничества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать контакты с Ираном и другими сторонами на Ближнем Востоке.

    Масуд Пезешкиан Владимир Путин Россия Иран телефонный разговор
    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib
    Pezeshkian, Putin stress implementing joint bilateral treaty

    Последние новости

    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    18:15

    Судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна отложен

    Происшествия
    18:10
    Фото

    На ряде дорог в Бинагади установлены новые светофоры

    Внутренняя политика
    18:10

    Baku TV в 2025 году отличился международным сотрудничеством и сильными медиапоказателями

    Медиа
    18:05

    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

    В регионе
    17:57

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились более чем на 30%

    АПК
    17:44

    В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка

    Другие страны
    17:40

    В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятия

    Карабах
    17:38

    AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

    Инфраструктура
    Лента новостей