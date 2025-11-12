İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Paşinyan Bakı ilə danışıqlar üzrə sənədlərin ilin sonuna qədər dərc olunma səbəbini açıqlayıb

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:40
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla danışıqlar üzrə sənədlər paketinin ilin sonuna qədər dərc olunma səbəbini açıqlayıb.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu brifinq zamanı bildirib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, bu, ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə əlaqədardır.

    "Proses başa çatdıqdan sonra biz bu sənədləri açıqlaya biləcəyik. O zaman bu sənədlərin dərc olunması üçün mənəvi və siyasi maneə aradan qaldırılacaq", - o qeyd edib.

    Ermənistan Azərbaycan Nikol Paşinyan Minsk Qrupu
