UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:18
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalskinin seyvi UEFA Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı qurtarışları sırasında yer alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    25 yaşlı qolkiperin Bakıda Niderlandın "Ayaks" komandasına qarşı oyundakı seyvi də "7-liy"ə düşüb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Ayaks"a 2:4 hesabı ilə uduzub.

