UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 09:18
"Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalskinin seyvi UEFA Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı qurtarışları sırasında yer alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı qolkiperin Bakıda Niderlandın "Ayaks" komandasına qarşı oyundakı seyvi də "7-liy"ə düşüb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Ayaks"a 2:4 hesabı ilə uduzub.
