    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:21
    Paşinyan Qarabağ danışıqları üzrə bütün sənədləri ilin sonunadək dərc etməyə söz verib
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ nizamlanması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların tarixçəsi ilə əlaqədar bütün əsas sənədləri 2025-ci ilin sonunadək dərc etməyi vəd edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu sabiq prezident Serj Sarqsyanın ittihamlarına cavab olaraq bildirib.

    "Serj Sarqsyan yenidən danışıqlar sənədlərindən söhbət açıb. Narahat olma (Serj Sarqsyan - red.), mən artıq danışıqların tarixçəsi ilə bağlı bütün əsas sənədləri toplamışam (2019-cu il də daxil olmaqla), indi onların surətini çıxarırıq və aralarına bir neçə rəsmi sənəd də əlavə edərək ilin sonunadək hamısını dərc edəcəyəm", - Paşinyan sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Onun fikrincə, əgər bu vaxtadək Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanısaydı, 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsindən qaçmaq olardı:

    "İlk addım kimi Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanımalı idik, başqa variant yox idi. Əgər biz düşünürüksə ki, 2018-19-cu illərdə bunu edə bilərdik, bəli, mən bunu etməməklə səhv etmişəm".

    Bundan başqa, Paşinyan vurğulayıb ki, Serj Sarqsyanın simasında keçmiş Ermənistan hakimiyyətinin qoyub getdiyi HHM sistemi "metal qırıntısı" idi, müttəfiqlər isə onu yeniləməklə bağlı xahişlərə "üç barmaqdan ibarət kombinasiya göstərirdilər".

    "Qeyri-müttəfiqlərə gəlincə, onlar da bu kombinasiyanı göstərərək iki məqama istinad edirdilər: Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) tərkibindədir; təqdim edilən vasitələr Ermənistanın suveren ərazisi olmayan ərazilərdə yerləşdirilə bilərdi", - Baş nazir vurğulayıb.

    Пашинян обещает до конца года опубликовать все документы по переговорам по Карабаху
    Pashinyan promises to publish all documents on Karabakh negotiations by year-end

