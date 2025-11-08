Пашинян обещает до конца года опубликовать все документы по переговорам по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца 2025 года опубликовать все ключевые документы, связанные с историей переговоров с Азербайджаном по карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report, об этом армянский премьер заявил в ответ на обвинения экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

"Серж Саргсян снова заговорил о переговорных документах. Не переживай (Серж Саргсян - ред.), я уже собрал все ключевые бумаги по истории переговоров (включая 2019 год), сейчас мы их сканируем, и до конца года я все опубликую, добавив между ними и несколько официальных документов", - написал Пашинян в соцсетях.

По его мнению, Вторую Карабахскую войну в 2020 году можно было бы избежать, если бы он признал к этому времени Карабах частью Азербайджана: "(...) в качестве первого шага нам пришлось бы признать, что Карабах является частью Азербайджана, другого варианта не было. Если мы думаем, что могли бы сделать это в 2018-19 годах, то да, я совершил ошибку, не сделав этого".

Кроме этого, Пашинян подчеркнул, что система ПВО, оставленная экс-властями Армении в лице Сержа Саргсяна была "металлоломом", а союзники на просьбы обновить ее "показывали комбинацию из трех пальцев".

"Что касается несоюзников, то они также показывали эту комбинацию, ссылаясь на два пункта: Армения находится в составе ОДКБ; предоставляемые средства могли быть размещены на территориях, не относящихся к суверенной территории Армении", - подчеркнул армянский премьер.