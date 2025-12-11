İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:07
    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yeni yaradılan Travmatologiya şöbəsi müasir tibbi avadanlıqlarla tam təchiz olunub və pasiyentlərin müayinə, müalicə prosesinə cəlb olunması istiqamətində bütün zəruri tibbi şərait yaradılıb.

    Şöbə travmatoloji xəstəliklərin müalicəsi üzrə geniş əməliyyat imkanlarına malikdir. Burada açıq və qapalı osteosintez, vətərlərin plastikası, oynaq ortroplastikası və digər əməliyyatların icrası mümkündür.

    Travmatologiya şöbəsində pasiyentlərə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilməsi üçün ehtiyac olan kadr heyəti də tam formalaşdırılıb.

    15 ədəd çarpayı fondundan ibarət olan şöbədə 3 həkim-travmatoloq, 9 tibb bacısı, 2 kiçik tibb bacısı və 2 sanitar qadın fəaliyyət göstərir: "Tibb müəssisəsində Travmatologiya şöbəsinin istifadəyə verilməsi region əhalisinin travmatoloji xidmətlərə çıxışını asanlaşdırmaqla yanaşı, təcili vəziyyətlərdə zamanında müdaxilə imkanlarını artıracaq və pasiyent məmnuniyyətinin yüksəldilməsinə töhfə verəcək".

    TƏBİB Qəbələ

    Son xəbərlər

    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    09:34

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    09:19

    Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    09:18
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)

    Maliyyə
    09:07
    Foto

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    09:04

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti