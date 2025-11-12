Пашинян объяснил, почему документы по переговорам с Баку будет опубликован до конца года
В регионе
- 12 noyabr, 2025
- 12:29
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему решил опубликовать пакет документов по переговорам с Азербайджаном до конца года.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе брифинга.
По его словам, это связано с роспуском Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
"После того, как процесс будет завершен, мы сможем обнародовать эти документы, тогда будет снят моральный и политический барьер для публикации этих документов", - сказал он.
