    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:37
    Kobaxidze: AŞPA-nın qətnaməsi Avropa bürokratiyasının böhranını əks etdirir

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) qəbul etdiyi qətnaməni Gürcüstan xalqına qarşı növbəti hücum kimi qiymətləndirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, hökumət başçısının sözlərinə görə, sənəd Avropa bürokratiyasında mövcud olan çətin vəziyyəti bir daha üzə çıxarır və real dəyərə malik deyil.

    "Bu qətnamə Avropa bürokratiyasında yaranmış çətin vəziyyətin ifadəsidir. Onların arasında tənqidə tab gətirə bilməyən qeydlər də var. Bu, gürcü xalqına qarşı növbəti hücumdur və belə qətnamələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur", - o qeyd edib.

    Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ отражает кризис европейской бюрократии

