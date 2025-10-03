Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ отражает кризис европейской бюрократии
В регионе
- 03 октября, 2025
- 14:45
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию как очередную атаку против грузинского народа.
Как сообщает грузинское бюро Report, по словам главы правительства, документ вновь демонстрирует сложную ситуацию в европейской бюрократии и не имеет реальной ценности.
"Эта резолюция отражает сложную ситуацию, сложившуюся в европейской бюрократии. Это очередная атака на грузинский народ, и подобные резолюции не имеют никакого смысла", - сказал он.
