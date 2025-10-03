Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ отражает кризис европейской бюрократии

    03 октября, 2025
    Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ отражает кризис европейской бюрократии

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию как очередную атаку против грузинского народа.

    Как сообщает грузинское бюро Report, по словам главы правительства, документ вновь демонстрирует сложную ситуацию в европейской бюрократии и не имеет реальной ценности.

    "Эта резолюция отражает сложную ситуацию, сложившуюся в европейской бюрократии. Это очередная атака на грузинский народ, и подобные резолюции не имеют никакого смысла", - сказал он.

    Ираклий Кобахидзе Европа ПАСЕ резолюция Грузия
    Kobaxidze: AŞPA-nın qətnaməsi Avropa bürokratiyasının böhranını əks etdirir

