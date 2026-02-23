Gürcüstan Kulevi limanına mümkün sanksiyanı səhv addım adlandırıb
- 23 fevral, 2026
- 13:31
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, ölkə Avropa Komissiyasına Kulevi limanı ilə bağlı tam məlumat təqdim edib və əldə olunan məlumatlar sanksiya rejiminin pozulmadığını göstərir.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, hökumət başçısı ümid etdiyini bildirib ki, Kulevi sanksiyalar paketinə daxil edilməyəcək.
Kobaxidzenin sözlərinə görə, strateji obyektlərin sanksiya siyahısına salınması düzgün yanaşma deyil. O qeyd edib ki, Gürcüstan Avropa İttifaqı ilə müvafiq məlumatları paylaşaraq şəffaf əməkdaşlıq nümayiş etdirir və Avropa Komissiyasının qərarını gözləyir.
Baş nazir vurğulayıb ki, Kulevi limanında neft məhsullarının emalı və ixracı davam edir, lakin bu fəaliyyətlər beynəlxalq sanksiya rejimini pozmur. Onun sözlərinə görə, limanda ixrac əməliyyatları artıb və iqtisadi fəaliyyət davam edir.
Kobaxidze, həmçinin bildirib ki, bəzi siyasi bəyanatlar, xüsusilə, keçmiş prezident Mixeil Saakaşvilinin Kulevinin sanksiyalaşdırılmasına dair çağırışları Gürcüstanın milli maraqlarına uyğun deyil. O qeyd edib ki, hökumətin mövqeyi ölkənin iqtisadi və strateji maraqlarının qorunmasına yönəlib.
Ümumilikdə, Gürcüstan hakimiyyəti Kulevi limanı ilə bağlı sanksiya risklərinin olmadığını bildirir və Avropa İttifaqı ilə dialoqu davam etdirməyi planlaşdırır.
Daha əvvəl "Reuters"də məlumat yayılıb ki, Avropa İttifaqı 42 tankeri qara siyahıya daxil etməyi və ilk dəfə olaraq üçüncü ölkələr – İndoneziya və Gürcüstanın limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır. Buraya Qərbi Gürcüstanın Qara dəniz sahilində yerləşən Kulevi terminalı da daxildir.