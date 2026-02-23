Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кобахидзе: Санкции ЕС против порта Кулеби были бы ошибкой

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 13:54
    Кобахидзе: Санкции ЕС против порта Кулеби были бы ошибкой

    Грузия предоставила Европейской комиссии полную информацию относительно порта Кулеви, и полученные данные свидетельствуют о том, что санкционный режим не нарушается.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Он выразил надежду, что Кулеви не будет включен в санкционный пакет.

    По словам Кобахидзе, включение стратегических объектов в санкционные списки не является правильным подходом. "Грузия демонстрирует прозрачное сотрудничество, обмениваясь соответствующей информацией с Европейским союзом, и ожидает решения Европейской комиссии", - сказал политик.

    Премьер подчеркнул, что переработка и экспорт нефтепродуктов в порту Кулеви продолжаются, однако эта деятельность не нарушает международный санкционный режим. По его словам, экспортные операции в порту увеличились, и экономическая деятельность продолжается.

    Кобахидзе также заявил, что некоторые политические заявления, в частности призывы бывшего президента Михаила Саакашвили о введении санкций против Кулеви, не соответствуют национальным интересам Грузии. Он отметил, что позиция правительства направлена на защиту экономических и стратегических интересов страны.

    Ранее в Reuters появилась информация о том, что Европейский союз планирует внести в черный список 42 танкера и впервые применить санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии. Сюда входит и порт Кулеви, расположенный на черноморском побережье на западе Грузии.

    Ираклий Кобахидзе Грузия порт Кулеби санкции Евросоюз
    Gürcüstan Kulevi limanına mümkün sanksiyanı səhv addım adlandırıb
    Georgia says Kulevi port operations comply with EU sanctions

