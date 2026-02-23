Кобахидзе: Санкции ЕС против порта Кулеби были бы ошибкой

Грузия предоставила Европейской комиссии полную информацию относительно порта Кулеви, и полученные данные свидетельствуют о том, что санкционный режим не нарушается.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он выразил надежду, что Кулеви не будет включен в санкционный пакет.

По словам Кобахидзе, включение стратегических объектов в санкционные списки не является правильным подходом. "Грузия демонстрирует прозрачное сотрудничество, обмениваясь соответствующей информацией с Европейским союзом, и ожидает решения Европейской комиссии", - сказал политик.

Премьер подчеркнул, что переработка и экспорт нефтепродуктов в порту Кулеви продолжаются, однако эта деятельность не нарушает международный санкционный режим. По его словам, экспортные операции в порту увеличились, и экономическая деятельность продолжается.

Кобахидзе также заявил, что некоторые политические заявления, в частности призывы бывшего президента Михаила Саакашвили о введении санкций против Кулеви, не соответствуют национальным интересам Грузии. Он отметил, что позиция правительства направлена на защиту экономических и стратегических интересов страны.

Ранее в Reuters появилась информация о том, что Европейский союз планирует внести в черный список 42 танкера и впервые применить санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии. Сюда входит и порт Кулеви, расположенный на черноморском побережье на западе Грузии.