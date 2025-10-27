Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    27 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Estoniya qış qabağı Ukraynaya enerji sektorunun dəstəklənməsi üçün 150 min avro ayıracaq.

    "Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna Kiyevdə ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, daha əvvəl Estoniya Ukraynanın enerji sistemini dəstəkləmək üçün təxminən 700 min avro ayırıb: "Artıq soyuq havalar başlayıb, Rusiya isə enerji infrastrukturuna hücumlar edir".

    Bundan əlavə, Sibiqa və Tsahkna 2027-ci ildə Ukraynanın bərpası üzrə Konvensiyanın qəbul edilməsinə dair qarşılıqlı anlaşma memorandumunu imzalayıblar.

    "Biz Ukraynanın xarici işlər naziri ilə qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzaladıq. Burada Estoniya 2027-ci ildə Ukraynanın bərpası üzrə konfransın Tallinndə keçirilməsinə hazırlığını və istəyini təsdiqləyib", - o vurğulayıb.

    Глава МИД Эстонии: Украина получит 150 тыс. евро на поддержку в зимний период

