Глава МИД Эстонии: Украина получит 150 тыс. евро на поддержку в зимний период

Эстония предоставить Украине 150 тыс. евро на поддержку энергетического сектора перед зимой.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Он заявил, что ранее Эстония предоставила около 700 тыс. евро на поддержку украинской энергетики.

"Уже стало холодно, а Россия осуществляет атаки на энергетическую инфраструктуру", – добавил он.

Кроме того, Сибига и Цахкна подписали меморандум о взаимопонимании по принятию Конвенции по восстановлению Украины в 2027 году.

Цахкна отметил, что они с Сибигой подписали документ непосредственно перед пресс-конференцией.

"Мы подписали с министром иностранных дел Украины меморандум о взаимопонимании, в котором Эстония подтвердила свою готовность и желание провести конференцию по восстановлению Украины в Таллинне в 2027 году", - подчеркнул он.