İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistanda sərhəd açıldıqdan sonra Türkiyə ilə ticarətin üç dəfə artacağını gözləyirlər

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 18:07
    Ermənistanda sərhəd açıldıqdan sonra Türkiyə ilə ticarətin üç dəfə artacağını gözləyirlər

    Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin üç dəfə artmasına səbəb olacaq.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Brüsseldə beynəlxalq konfransda bildirib.

    "Amberd" İnstitutunun apardığı araşdırmaya görə, sərhədlərin açılması həm xalqlarımıza, həm də iqtisadiyyatlarımıza qarşılıqlı fayda gətirə, Ermənistan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsini 200 % artıra bilər. Türkiyə ərazisindən istifadə Ermənistan və Şərqi Avropa arasındakı ticarət yolunu 10-25 %, Ermənistan və Mərkəzi Avropa arasında isə 5-15 % qısalda bilər", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, Qriqoryan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması və Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması məsələsinə toxunaraq bu prosesin ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərdiyini vurğulayıb.

    "2025-ci ilin may-avqust aylarında Ermənistanda turizm sahəsində əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. Məsələn, iyun ayında Ermənistana 215 mindən çox turist gəlib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 19 % çoxdur. Biz bu artımı mart ayında Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını elan etməsi ilə əlaqələndiririk. Sentyabr ayı üçün 10,5 % artım nümayiş etdirən iqtisadi fəallıq indeksi də 8 avqust bəyanatının mümkün təsirinə işarə edir. Bu sübut edir ki, sülh biznesə, innovasiyalara və rifaha təkan verir", - o vurğulayıb.

    Ermənistan Türkiyə ticarət dövriyyəsi
    В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

    Son xəbərlər

    18:22

    "Mançester Yunayted"in sabiq baş məşqçisi İngiltərə klubunu çalışdıra bilər

    Futbol
    18:19

    Azərbaycanda planşetlərdə "ChatGPT"nin payı bir ayda 6 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    18:10
    Foto
    Video

    Azərbaycana gətirilmiş 480 kq dondurma istehlaka yararsız çıxıb

    Sağlamlıq
    18:08
    Foto

    Ağdam şəhərinə köçürüləcək ailələr sosial müdafiə tədbirləri bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    18:07

    Ermənistanda sərhəd açıldıqdan sonra Türkiyə ilə ticarətin üç dəfə artacağını gözləyirlər

    Region
    18:06

    Mehdiyevin xəyanət planı, yaxud radikal müxalifətin boz kardinala loyallığı nədən qaynaqlanır?

    Analitika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan ilə BP enerji təchizatının təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    17:58

    Qriqoryan: Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    17:57

    Sabahdan Respublika Fənn Olimpiadalarına qeydiyyat başlayacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti