    В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 18:01
    В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

    Открытие армяно-турецкой границы приведет к росту товарооборота между двумя странами в три раза.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на международной конференции в Брюсселе.

    "Согласно исследованию Института "Амберд", открытие границ может принести взаимную выгоду как нашим народам, так и экономикам, увеличив товарооборот между Арменией и Турцией на 200%. Использование территории Турции позволит сократить торговый путь между Арменией и Восточной Европой на 10–25%, а между Арменией и Центральной Европой – на 5–15%", - сказал он.

    Кроме того, Григорян затронул вопрос нормализации отношений с Азербайджаном и парафирования мирного соглашения в Вашингтоне при участии лидеров Азербайджана, Армении и США, отметив, что этот процесс оказывает положительное влияние на экономику страны.

    "В период с мая по август 2025 года в Армении зафиксирован значительный рост туризма. Например, в июне в Армению прибыло более 215 тыс. туристов, что на 19% больше, чем в 2024 году. Мы связываем этот рост с объявлением в марте Арменией и Азербайджаном о завершении переговоров по тексту мирного соглашения, на которое отреагировали жители разных стран. Сентябрьский индекс экономической активности, выросший на 10,5%, также указывает на возможное влияние объявления от 8 августа. Это доказывает, что мир стимулирует бизнес, инновации и процветание", - подчеркнул он.

    Ermənistanda sərhəd açıldıqdan sonra Türkiyə ilə ticarətin üç dəfə artacağını gözləyirlər

