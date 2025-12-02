İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:36
    Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib

    Ermənistan hökuməti "Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar prosesinin Sənədləri"ni dərc edib.

    "Report"un məlumatına görə, hökumətin saytında cəmi 13 sənəd dərc olunub.

    Bunlar arasında: ATƏT-in Minsk qrupunun 2016 və 2019-cu illərə aid təklifləri, Madrid prinsipləri, Kazan prinsipləri, Rusiyanın təkliflər paketi və s. var.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ nizamlanması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların tarixçəsi ilə əlaqədar bütün əsas sənədləri 2025-ci ilin sonunadək dərc etməyi vəd edib.

    Qarabağ Ermənistan
    Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху
    Armenia publishes 13 documents on Karabakh negotiations

    Son xəbərlər

    15:54

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    15:53

    Mirzoyan: İrəvan Azərbaycanla sülhün daha da institutlaşdırılması üçün səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:52

    Aİ Ermənistanla əməkdaşlıq prioritetlərini açıqlayıb

    Region
    15:50

    Sahil Babayev: "Azərbaycan güzəşt və azadolmaların qiymətləndirilməsi üçün silsilə addımlar atır"

    Maliyyə
    15:47
    Foto

    Ramin Məmmədov İmişlidə dini icmaların fəaliyyətini müzakirə edib

    Daxili siyasət
    15:47

    Honq-Konqda yanğın nəticəsində 156 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    15:45
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illiyi qeyd olunub

    Biznes
    15:44

    Maliyyə naziri: "Azərbaycan gəlir vergisinin dərəcəsini 50 % aşağı salır"

    Maliyyə
    15:36

    Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti