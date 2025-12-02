Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху
- 02 декабря, 2025
- 15:29
Правительство Армении опубликовало "Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта".
Как сообщает Report, на сайте правительства всего опубликовано 13 документов.
Среди них: предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 гг, Мадридские принципы, Казанские принципы, пакет предложений России и др.
Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал до конца 2025 года опубликовать все ключевые документы, связанные с историей переговоров с Азербайджаном по карабахскому урегулированию.
