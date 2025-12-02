Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 15:29
    Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху

    Правительство Армении опубликовало "Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта".

    Как сообщает Report, на сайте правительства всего опубликовано 13 документов.

    Среди них: предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 гг, Мадридские принципы, Казанские принципы, пакет предложений России и др.

    Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал до конца 2025 года опубликовать все ключевые документы, связанные с историей переговоров с Азербайджаном по карабахскому урегулированию.

    Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib
    Armenia publishes 13 documents on Karabakh negotiations
    Лента новостей