Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху

Правительство Армении опубликовало "Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта".

Как сообщает Report, на сайте правительства всего опубликовано 13 документов.

Среди них: предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 гг, Мадридские принципы, Казанские принципы, пакет предложений России и др.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал до конца 2025 года опубликовать все ключевые документы, связанные с историей переговоров с Азербайджаном по карабахскому урегулированию.