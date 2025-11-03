Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib
Region
- 03 noyabr, 2025
- 22:16
Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan İkinci Dünya Sosial İnkişaf Sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, tədbir 4-6 noyabr tarixlərində Dohada keçiriləcək.
BMT-nin ev sahibliyi etdiyi sammitin məqsədi 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmağı sürətləndirmək üçün yoxsulluq, bərabərsizlik və sosial təcridlə mübarizə aparmaq, layiqli əməyi təşviq etmək və sosial ədaləti gücləndirmək üçün beynəlxalq səyləri stimullaşdırmaqdır.
Son xəbərlər
22:48
BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçibDigər ölkələr
22:31
NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşırDigər ölkələr
22:22
İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyirDigər ölkələr
22:16
Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edibRegion
22:12
Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"Futbol
22:04
Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcəkFərdi
22:02
Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşırDigər ölkələr
21:57
ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıbDigər ölkələr
21:45