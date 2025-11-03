İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 22:16
    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan İkinci Dünya Sosial İnkişaf Sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, tədbir 4-6 noyabr tarixlərində Dohada keçiriləcək.

    BMT-nin ev sahibliyi etdiyi sammitin məqsədi 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmağı sürətləndirmək üçün yoxsulluq, bərabərsizlik və sosial təcridlə mübarizə aparmaq, layiqli əməyi təşviq etmək və sosial ədaləti gücləndirmək üçün beynəlxalq səyləri stimullaşdırmaqdır.

    Ermənistan Qətər BMT
    Президент Армении прибыл в Катар для участия в саммите ООН

    Son xəbərlər

    22:48

    BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçib

    Digər ölkələr
    22:31

    NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:22

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    22:16

    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Region
    22:12

    Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"

    Futbol
    22:04

    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    22:02

    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:57

    ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Ukrayna lideri: Sülh nizamlanmasına dair variantlar ABŞ-nin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti