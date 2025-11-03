Президент Армении прибыл в Катар для участия в саммите ООН
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 22:01
Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Катар для участия во Втором всемирном саммите по социальному развитию.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, мероприятие будет проходить в Дохе с 4 по 6 ноября.
Цель саммита, организованного ООН, - активизировать международные усилия по борьбе с бедностью, неравенством и социальной изоляцией, продвижению достойного труда и укреплению социальной справедливости, чтобы ускорить достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года.
