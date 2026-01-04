İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Cevdet Yılmaz: Türkiyə Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcək

    Region
    • 04 yanvar, 2026
    • 17:02
    Cevdet Yılmaz: Türkiyə Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcək

    Türkiyə Respublikası olaraq Venesuela böhranında hüququn, milli iradəyə hörmətin və Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ tərəfindən həbs olunaraq ölkədən çıxarılmasına münasibət bildirən Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O bildirib ki, beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşan Türkiyə Venesuela xalqının yanında olacaq. "Bütün tərəflərlə dialoq içində sabitliyi müdafiə etməyə davam edəcəyik", - C. Yılmaz bildirib.

