Джевдет Йылмаз: Турция продолжит поддерживать венесуэльский народ
В регионе
- 04 января, 2026
- 17:21
Турция продолжит поддерживать народ Венесуэлы, уважая его волеизъявление и права, в свете кризиса в Боливарианской Республике.
Как сообщает Report, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети X, комментируя задержание и экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США.
Он отметил, что Турция поддерживает соблюдение международного права. "Мы продолжим выступать в защиту стабильности и за диалог между сторонами", - заявил Дж. Йылмаз.
