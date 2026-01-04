Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Джевдет Йылмаз: Турция продолжит поддерживать венесуэльский народ

    В регионе
    04 января, 2026
    17:21
    Джевдет Йылмаз: Турция продолжит поддерживать венесуэльский народ

    Турция продолжит поддерживать народ Венесуэлы, уважая его волеизъявление и права, в свете кризиса в Боливарианской Республике.

    Как сообщает Report, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети X, комментируя задержание и экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США.

    Он отметил, что Турция поддерживает соблюдение международного права. "Мы продолжим выступать в защиту стабильности и за диалог между сторонами", - заявил Дж. Йылмаз.

