İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 16:05
    ABŞ vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb

    ABŞ Adanadakı Baş Konsulluğunun heyətinin bir hissəsini təxliyə etməyi planlaşdırır və təhlükəsizlik təhdidinə görə öz vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.

    ABŞ-nin Ankaradakı səfirliyinin məlumatına görə, Dövlət Departamenti kritik əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirməyən əməkdaşlara, eləcə də onların ailə üzvlərinə Adanadakı Baş Konsulluğu tərk etməyi əmr edib.

    "Türkiyənin cənub-şərqində olan ABŞ vətəndaşlarına təcili olaraq regionu tərk etmək tövsiyə olunur", - məlumatda qeyd edilib.

    ABŞ Türkiyə
    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции
    US urges citizens to leave southeastern Türkiye amid security concerns

    Son xəbərlər

    16:57

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti