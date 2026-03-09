ABŞ vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb
Region
- 09 mart, 2026
- 16:05
ABŞ Adanadakı Baş Konsulluğunun heyətinin bir hissəsini təxliyə etməyi planlaşdırır və təhlükəsizlik təhdidinə görə öz vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.
ABŞ-nin Ankaradakı səfirliyinin məlumatına görə, Dövlət Departamenti kritik əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirməyən əməkdaşlara, eləcə də onların ailə üzvlərinə Adanadakı Baş Konsulluğu tərk etməyi əmr edib.
"Türkiyənin cənub-şərqində olan ABŞ vətəndaşlarına təcili olaraq regionu tərk etmək tövsiyə olunur", - məlumatda qeyd edilib.
