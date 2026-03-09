США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

США планируют эвакуировать часть персонала своего Генконсульства в Адана и призвали американских граждан покинуть юго-восток Турция из-за угрозы безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

По данным посольства США в Анкаре, Госдепартамент приказал сотрудникам, не выполняющим критически важные функции, а также членам их семей, покинуть Генеральное консульство в Адане.

"Одновременно американским гражданам, находящимся на юго-востоке Турции, рекомендовано срочно покинуть регион", - отмечается в сообщении.