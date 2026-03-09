Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

    • 09 марта, 2026
    • 15:50
    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

    США планируют эвакуировать часть персонала своего Генконсульства в Адана и призвали американских граждан покинуть юго-восток Турция из-за угрозы безопасности.

    По данным посольства США в Анкаре, Госдепартамент приказал сотрудникам, не выполняющим критически важные функции, а также членам их семей, покинуть Генеральное консульство в Адане.

    "Одновременно американским гражданам, находящимся на юго-востоке Турции, рекомендовано срочно покинуть регион", - отмечается в сообщении.

    ABŞ vətəndaşlarını Türkiyənin cənub-şərqini tərk etməyə çağırıb
    US urges citizens to leave southeastern Türkiye amid security concerns
