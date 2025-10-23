İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır

    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:23
    Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır

    Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-dən olan səyyah Ceff Şi deyib.

    "Bu torpaqlar minalarla çirkləndirilib və bu problem həll edilməlidir", - o qeyd edib.

    Səyyah Azərbaycanın bu problemi həll edəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    "Mənim sonuncu səfərimdən keçən müddət ərzində burada çoxlu sayda gözəl binalar tikilib və bir çox mütərəqqi ideyalar həyata keçirilib. Burada olmaqdan çox məmnunam", - C.Şi bildirib.

    Azərbaycan səyyah mina
