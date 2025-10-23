Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır
Qarabağ
- 23 oktyabr, 2025
- 14:23
Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-dən olan səyyah Ceff Şi deyib.
"Bu torpaqlar minalarla çirkləndirilib və bu problem həll edilməlidir", - o qeyd edib.
Səyyah Azərbaycanın bu problemi həll edəcəyinə əminliyini ifadə edib.
"Mənim sonuncu səfərimdən keçən müddət ərzində burada çoxlu sayda gözəl binalar tikilib və bir çox mütərəqqi ideyalar həyata keçirilib. Burada olmaqdan çox məmnunam", - C.Şi bildirib.
Son xəbərlər
14:37
I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:33
Azərbaycanda gələn il "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrasına 5 milyon manat xərclənə bilərİKT
14:23
Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdırQarabağ
14:23
Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilirDaxili siyasət
14:22
Foto
Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
14:22
Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:20
Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olubMaliyyə
14:17
Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:17