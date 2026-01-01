Hindistan iqtisadi baxımından Yaponiyanı geridə qoyub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hindistan Yaponiyanı geridə qoyaraq dünyanın dördüncü ən böyük iqtisadiyyatına çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan hökumətinin saytında məlumat verilib.

    "Hindistan 4,18 trilyon dollarlıq ÜDM ilə Yaponiyanı geridə qoyub, dünyanın dördüncü ən böyük iqtisadiyyatına çevrilib", - bəyanatda deyilir.

    Hökumətin proqnozlarına görə, Hindistan iqtisadiyyatının 2,5-3 ildən sonra hazırda üçüncü yeri tutan Almaniyanı keçəcəyi gözlənilir.

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

