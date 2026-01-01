Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира
Политика
- 01 января, 2026
- 04:46
Индия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира, обогнав при этом Японию.
Как передает Report, об этом сообщили на сайте индийского правительства.
"При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире", - говорится в заявлении.
Согласно правительственным прогнозам, ожидается, что индийская экономика вытеснит обосновавшуюся на третьем месте экономику Германии через 2,5–3 года.
