Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

Индия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира, обогнав при этом Японию.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте индийского правительства.

"При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире", - говорится в заявлении.

Согласно правительственным прогнозам, ожидается, что индийская экономика вытеснит обосновавшуюся на третьем месте экономику Германии через 2,5–3 года.