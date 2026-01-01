Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Политика
    • 01 января, 2026
    • 04:46
    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Индия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира, обогнав при этом Японию.

    Как передает Report, об этом сообщили на сайте индийского правительства.

    "При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире", - говорится в заявлении.

    Согласно правительственным прогнозам, ожидается, что индийская экономика вытеснит обосновавшуюся на третьем месте экономику Германии через 2,5–3 года.

    Индия Япония ВВП

    Последние новости

    05:24

    Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

    Футбол
    04:46

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Политика
    04:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    03:57

    В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

    Другие страны
    03:25

    США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:40

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    02:19

    Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

    Другие страны
    01:56

    США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм

    Другие страны
    01:24
    Фото

    В Азербайджане родился первый ребенок в новом году

    Другие
    Лента новостей