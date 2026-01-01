İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp bəzi mebel növlərinə tarif artımını bir il təxirə salıb

    • 01 yanvar, 2026
    • 08:37
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp çərşənbə günü bəzi mebel növlərinə, o cümlədən mətbəx mebellərinə tarif artımının bir il müddətinə təxirə salınması barədə göstəriş verib.

    "Report"un Ağ Evin dərc etdiyi sənədə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ 2026-cı il yanvarın 1-dən bu məhsullar üçün əvvəllər 25% müəyyən edilmiş tarif dərəcəsini artırmağı planlaşdırıb.

    Bəzi mebel növləri üzrə tariflərin 30%-ə, digərlərində isə 50%-ə qədər artırıla biləcəyi gözlənilirdi.

    Vaşinqton administrasiyası ABŞ-a mebel tədarük edən bir neçə ölkə ilə davam edən ticarət danışıqlarının məhsuldar olduğuna inanaraq bunun əleyhinə qərar verib.

    Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

