İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan nefti 2 dollardan çox bahalaşıb

    Energetika
    • 19 fevral, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan nefti 2 dollardan çox bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,03 ABŞ dolları və ya 2,94 % artaraq 70,95 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti 71,47 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,01 ABŞ dolları və ya 3,03 % artaraq 68,29 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Brent xam neft ixracı
    Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2
    Azerbaijani oil price in global market up over $2

    Son xəbərlər

    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    10:05

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    Futbol
    10:02

    Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edib

    Region
    09:56

    Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    09:52

    Şüvəlan qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:44
    Foto

    Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:40

    Nəriman Axundzadənin komandası yeni mövsüm üçün məşqçilər heyətini açıqlayıb

    Futbol
    09:34
    Foto

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti