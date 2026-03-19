    KİV: Vaşinqton Yaxın Şərqə minlərlə hərbçi göndərmək variantlarını nəzərdən keçirir

    KİV: Vaşinqton Yaxın Şərqə minlərlə hərbçi göndərmək variantlarını nəzərdən keçirir

    ABŞ administrasiyası İrana qarşı hərbi əməliyyatda mümkün iştirak da daxil olmaqla, Yaxın Şərq regionuna əlavə minlərlə Amerika hərbçisinin göndərilməsi məsələsini nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Amerika tərəfi Yaxın Şərqdəki fəaliyyətləri dəstəkləmək məqsədilə minlərlə ABŞ hərbçisinin yerləşdirilməsi variantlarını təhlil edir.

    Nəşr qeyd edib ki, bu addım xüsusilə Birləşmiş Ştatlara Hürmüz boğazından neft tankerlərinin maneəsiz keçidinin təminində kömək edə bilər. Nəşr bildirib ki, bu planları həyata keçirmək üçün ABŞ öz hərbçilərini İran sahillərində yerləşdirməyə cəhd edə bilər.

    Vaşinqton administrasiyasının silahlı qüvvələrin İranın Xarq adasına mümkün göndərilməsini müzakirə etdiyi də əlavə olunub.

    Daha əvvəl "Axios" portalı xəbər vermişdi ki, ABŞ ölkənin xam neft ixracının 90 %-ə qədərinin keçdiyi İranın Xarq adasındakı strateji neft terminalını ələ keçirməyi planlaşdırır. Nəşr qeyd edib ki, söhbət konkret tapşırıqları yerinə yetirmək üçün kiçik xüsusi təyinatlı qrupların reydlərindən gedir. Daha sonra "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti yazıb ki, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının Yaxın Şərqə Hərbi Dəniz Qüvvələri və Dəniz Piyadaları Korpusunun əlavə bölmələrinin göndərilməsi ilə bağlı sorğusunu təsdiqləyib.

    СМИ: Вашингтон изучает варианты отправки тысяч военных на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    05:41

    KİV: Vaşinqton Yaxın Şərqə minlərlə hərbçi göndərmək variantlarını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    05:04

    İran Ras-Laffandakı sənaye obyektlərinə yenidən zərbə endirib

    Digər ölkələr
    04:48

    Səudiyyə Ərəbistanının XİN başçısı: Fars körfəzi ölkələri eskalasiyaya eskalasiya ilə cavab verəcək

    Digər ölkələr
    04:27

    WP: Pentaqon İrana qarşı əməliyyat üçün 200 milyard dollardan çox vəsait tələb edir

    Digər ölkələr
    03:41

    İran XİN ABŞ və İsraillə müharibədə atəşkəs variantının nəzərdən keçirilmədiyini açıqlayıb

    Region
    03:17

    "Lockheed Martin" Estoniyada "HIMARS" sistemlərinə xidmət mərkəzi inşa edəcək

    Digər ölkələr
    02:48

    İsrail əməliyyat başlayandan bəri ilk dəfə İranın şimalına zərbə endirib

    Region
    02:20

    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib

    Region
    02:04

    SEPAH ABŞ-nin İraqdakı bazasına zərbə endirildiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti