СМИ: Вашингтон изучает варианты отправки тысяч военных на Ближний Восток

Администрация США изучает вопрос о переброске дополнительно тысяч американских военнослужащих в ближневосточный регион, включая возможное участие в военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их данным, американская сторона анализирует варианты размещения тысяч военнослужащих США "в целях поддержки действий на Ближнем Востоке".

В публикации отмечается, что данный шаг, в частности, может содействовать Соединенным Штатам в "обеспечении беспрепятственного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив". Издание отмечает, что для реализации этих планов США могут предпринять попытку "разместить своих военнослужащих на иранском побережье".

Помимо этого, администрация в Вашингтоне ведет обсуждение возможной переброски вооруженных сил на иранский остров Харк, следует из материала.

Ранее портал Axios сообщал, что США планируют захват стратегического нефтяного терминала на иранском острове Харк, через который проходит до 90% экспорта сырой нефти страны. Речь, как указывало издание, идет о точечных рейдах небольших групп спецназа для выполнения конкретных задач. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) наисала, что глава Пентагона Пит Хегсет утвердил запрос Центрального командования вооруженных сил США о переброске на Ближний Восток дополнительных подразделений военно-морских сил и Корпуса морской пехоты.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.