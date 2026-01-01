Afrika Millətlər Kubokunda 3-cü tura yekun vurulub
Futbol
01 yanvar, 2026
- 08:05
Afrika Millətlər Kubokunda III turun son oyun gününə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, pley-offun bütün iştirakçıları müəyyənləşib.
Aşağıdakı milli komandalar 1/8 finala vəsiqə qazanıb: Mərakeş, Mali, Misir, Cənubi Afrika, Nigeriya, Tunis, Seneqal, Konqo DR, Əlcəzair, Burkina Faso, Kot-d'İvuar, Kamerun, Benin, Sudan, Mozambik və Tanzaniya.
Seneqal - Sudan
Mali - Tunis
Mərakeş - Tanzaniya
Cənubi Afrika - Kamerun
Misir - Benin
Nigeriya - Mozambik
Əlcəzair - DR Konqo.
16-cı turun oyunları yanvarın 3-dən 5-dək keçiriləcək.
