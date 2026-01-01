İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Afrika Millətlər Kubokunda 3-cü tura yekun vurulub

    Futbol
    • 01 yanvar, 2026
    • 08:05
    Afrika Millətlər Kubokunda 3-cü tura yekun vurulub

    Afrika Millətlər Kubokunda III turun son oyun gününə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, pley-offun bütün iştirakçıları müəyyənləşib.

    Aşağıdakı milli komandalar 1/8 finala vəsiqə qazanıb: Mərakeş, Mali, Misir, Cənubi Afrika, Nigeriya, Tunis, Seneqal, Konqo DR, Əlcəzair, Burkina Faso, Kot-d'İvuar, Kamerun, Benin, Sudan, Mozambik və Tanzaniya.

    Seneqal - Sudan

    Mali - Tunis

    Mərakeş - Tanzaniya

    Cənubi Afrika - Kamerun

    Misir - Benin

    Nigeriya - Mozambik

    Əlcəzair - DR Konqo.

    16-cı turun oyunları yanvarın 3-dən 5-dək keçiriləcək.

    Afrika Millətlər Kuboku Futbol
    Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

    Son xəbərlər

    08:43

    Neymar "Santos"la müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    08:37

    Tramp bəzi mebel növlərinə tarif artımını bir il təxirə salıb

    Digər ölkələr
    08:12

    Zelenski: Sülh sazişinin 90 faizi hazırdır

    Digər ölkələr
    08:05

    Afrika Millətlər Kubokunda 3-cü tura yekun vurulub

    Futbol
    07:48

    Hindistan iqtisadi baxımından Yaponiyanı geridə qoyub

    Siyasət
    07:12

    Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib

    Digər ölkələr
    06:43

    MTV-nin musiqi kanalları 44 ildən sonra yayımını dayandıracaq

    Media
    06:15

    Kamçatka diyarında güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:51

    Suriyada terrorçu özünü partladıb, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti