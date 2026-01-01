Завершился 3-й тур Кубка африканских наций
Футбол
- 01 января, 2026
- 05:24
Завершился заключительный игровой день 3-го тура Кубка африканских наций.
Как передает Report, по его итогам стали известны все участники плей-офф турнира.
Таким образом, в 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.
Сенегал - Судан;
Мали - Тунис;
Марокко - Танзания;
ЮАР - Камерун;
Египет - Бенин;
Нигерия - Мозамбик;
Алжир - ДР Конго.
Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 5 января.
