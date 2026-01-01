Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 05:24
    Завершился заключительный игровой день 3-го тура Кубка африканских наций.

    Как передает Report, по его итогам стали известны все участники плей-офф турнира.

    Таким образом, в 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.

    Сенегал - Судан;

    Мали - Тунис;

    Марокко - Танзания;

    ЮАР - Камерун;
    Египет - Бенин;

    Нигерия - Мозамбик;

    Алжир - ДР Конго.

    Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 5 января.

