Zelenski: Sülh sazişinin 90 faizi hazırdır
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 08:12
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün sülh sazişinin 90 faizinin hazır olduğunu bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə yanvarın 1-də xalqa Yeni il müraciətində bildirib.
"Hazırda 90 faizdən danışırıq və sülh razılaşmasına hazırıq. Biz sülhə inanırıq və bunun üçün çalışırıq", - Zelenski qeyd edib.
