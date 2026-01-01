İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Zelenski: Sülh sazişinin 90 faizi hazırdır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün sülh sazişinin 90 faizinin hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə yanvarın 1-də xalqa Yeni il müraciətində bildirib.

    "Hazırda 90 faizdən danışırıq və sülh razılaşmasına hazırıq. Biz sülhə inanırıq və bunun üçün çalışırıq", - Zelenski qeyd edib.

    Ukrayna sülh
