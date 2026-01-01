Зеленский рассказал о 90% готовности Украины к мирному соглашению

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 07:26
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90% готовности к мирному соглашению по урегулированию российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом он заявил в своем новогоднем обращении 1 января.

    "Сейчас мы говорим о 90 процентах ... готовности к мирному соглашению", - отметил Зеленский. "Мы верим в мир, и работаем над этим", - добавил он.

    российско-украинская война Владимир Зеленский Украина
    Zelenski: Sülh sazişinin 90 faizi hazırdır

