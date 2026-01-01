Зеленский рассказал о 90% готовности Украины к мирному соглашению
Другие страны
- 01 января, 2026
- 07:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90% готовности к мирному соглашению по урегулированию российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он заявил в своем новогоднем обращении 1 января.
"Сейчас мы говорим о 90 процентах ... готовности к мирному соглашению", - отметил Зеленский. "Мы верим в мир, и работаем над этим", - добавил он.
