Зеленский рассказал о 90% готовности Украины к мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90% готовности к мирному соглашению по урегулированию российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом он заявил в своем новогоднем обращении 1 января.

"Сейчас мы говорим о 90 процентах ... готовности к мирному соглашению", - отметил Зеленский. "Мы верим в мир, и работаем над этим", - добавил он.