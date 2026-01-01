Kamçatka diyarında güclü zəlzələ olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 yanvar, 2026
    • 06:15
    Rusiyanın Kamçatka diyarında 5,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.

    Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 208 km aralıda baş verib. Zəlzələnin ocağı 4 km dərinlikdə yerləşib.

    Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

