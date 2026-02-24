"Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 22:47
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək İngiltərənin "Nyukasl" və "Qarabağ" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.
"Nyukasl": Eron Ramzdeyl, Sven Botman, Joelinton, Sandro Tonali, Xarvi Barns, Uilyam Osula, Kiran Tripper (k), Ceykob Mörfi, Nik Voltemade, Den Bern, Aleks Mörfi
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir, Joni Montiel, Bədavi Hüseynov (k), Dani Bolt, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.
Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Bakıda keçirilən ilk görüşdə "Qarabağ" rəqibinə 1:6 hesabı ilə uduzub.
