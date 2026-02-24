İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 22:47
    Nyukasl və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək İngiltərənin "Nyukasl" və "Qarabağ" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

    "Nyukasl": Eron Ramzdeyl, Sven Botman, Joelinton, Sandro Tonali, Xarvi Barns, Uilyam Osula, Kiran Tripper (k), Ceykob Mörfi, Nik Voltemade, Den Bern, Aleks Mörfi

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir, Joni Montiel, Bədavi Hüseynov (k), Dani Bolt, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Bakıda keçirilən ilk görüşdə "Qarabağ" rəqibinə 1:6 hesabı ilə uduzub.

    start heyətlər Futbol xəbərləri Çempionlar Liqası
    Объявлены стартовые составы команд "Ньюкасл" и "Карабах"

    Son xəbərlər

    23:18

    İsveçrə və ABŞ-nin hərbçiləri Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    23:05

    Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik

    Region
    22:51

    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    22:47

    "Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:32
    Video

    İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik

    Region
    22:25

    Vuçiç özünə və ailəsinə qarşı sui-qəsd hazırlığı barədə məlumatı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:13

    "Tottenhem" Premyer Liqada qalacağı təqdirdə klub rəhbərliyi futbolçuların maaşlarını artıracaq

    Futbol
    22:11

    Luvrun ilk qadın rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    21:55

    Əraqçi: ABŞ ilə saziş bağlamaq üçün tarixi fürsət var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti