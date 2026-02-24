Объявлены стартовые составы команд "Ньюкасл" и "Карабах"
Стали известны стартовые составы английского "Ньюкасла" и "Карабаха" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Ньюкасл": Эрон Рамсдейл, Свен Ботман, Жоэлинтон, Сандро Тонали, Харви Барнс, Уильям Осула, Киран Триппьер (к), Джейкоб Мёрфи, Ник Вольтемаде, Дэн Берн, Алекс Мёрфи;
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Джони Монтель, Бедави Гусейнов (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
Отметим, что игра начнется в 00:00 по бакинскому времени. В первой встрече в Баку "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6.
