    Объявлены стартовые составы команд "Ньюкасл" и "Карабах"

    Футбол
    • 24 февраля, 2026
    • 23:01
    Объявлены стартовые составы команд Ньюкасл и Карабах

    Стали известны стартовые составы английского "Ньюкасла" и "Карабаха" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Ньюкасл": Эрон Рамсдейл, Свен Ботман, Жоэлинтон, Сандро Тонали, Харви Барнс, Уильям Осула, Киран Триппьер (к), Джейкоб Мёрфи, Ник Вольтемаде, Дэн Берн, Алекс Мёрфи;

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Джони Монтель, Бедави Гусейнов (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

    Отметим, что игра начнется в 00:00 по бакинскому времени. В первой встрече в Баку "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6.

    "Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

