    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 04:18
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение произошло в 208 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 4 км.

    Информации о разрушениях или жертвах нет.

