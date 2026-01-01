На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае.

Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 208 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 4 км.

Информации о разрушениях или жертвах нет.