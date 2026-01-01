На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
- 01 января, 2026
- 04:18
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 208 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 4 км.
Информации о разрушениях или жертвах нет.
