    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Neymar "Santos"la müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 01 yanvar, 2026
    • 08:43
    Neymar Santosla müqaviləsinin müddətini uzadıb

    "Santos"un ulduz hücumçusu Neymar da Silva Santos Junior Braziliya klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Mənbənin məlumatına görə, 33 yaşlı cinah yarımmüdafiəçisi ən azı 2026-cı ilin dekabrına kimi klubda çıxış edəcək. Futbolçunun Braziliya klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2025-ci il dekabrın 31-dək qüvvədə olub.

    Bu mövsüm futbolçu Braziliya liqasında klub üçün 20 oyun keçirib, 8 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

    "Transfermarkt"ın məlumatına görə, hücumçunun transfer dəyəri 10 milyon avrodur.

    Неймар продлил контракт с "Сантосом" до 2026 года

