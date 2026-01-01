Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Неймар продлил контракт с "Сантосом" до 2026 года

    Футбол
    • 01 января, 2026
    • 06:48
    Неймар продлил контракт с Сантосом до 2026 года

    Звездный нападающий "Сантоса" Неймар да Силва Сантос Жуниор согласовал новый контакт с бразильским клубом.

    Как передает Report, об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

    По информации источника, 33-летний вингер будет выступать за клуб как минимум до декабря 2026 года.

    Действующее трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 10 млн.

    Неймар да Силва Сантос Жуниор ФК "Сантос" футбол

    Последние новости

    06:48

    Неймар продлил контракт с "Сантосом" до 2026 года

    Футбол
    06:17

    Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

    Другие страны
    05:59

    США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

    Другие страны
    05:24

    Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

    Футбол
    04:46

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Политика
    04:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    03:57

    В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

    Другие страны
    03:25

    США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:40

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей