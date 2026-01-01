İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 07:12
    Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp yeni ildə dünyada sülhün bərqərar olması üçün səy göstərmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə Mar-a-Laqo malikanəsində ziyafətin əvvəlində bildirib.

    Yeni il öncəsi özünə hər hansı söz verib-vermədiyini soruşduqda Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri belə cavab verib: "Bəli, var. Yer üzündə sülh".

    Tramp ABŞ-ın Ukraynaya qoşun göndərməyə hazır olub-olmaması və ya Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Venesuelaya hücumda rolu ilə bağlı suallara cavab verməyib. Tramp sadəcə gülümsəyib və jurnalistlərə "Təşəkkür edirəm" deyib.

    Donal Tramp ABŞ Venesuela
    Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

    Son xəbərlər

    07:48

    Hindistan iqtisadi baxımından Yaponiyanı geridə qoyub

    Siyasət
    07:12

    Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib

    Digər ölkələr
    06:43

    MTV-nin musiqi kanalları 44 ildən sonra yayımını dayandıracaq

    Media
    06:15

    Kamçatka diyarında güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:51

    Suriyada terrorçu özünü partladıb, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ ordusu okeanda narkotik ticarəti ilə məşğul olan gəmilərə hücum edib

    Digər ölkələr
    04:42

    ABŞ Milli Qvardiyası 3 şəhərdən çıxarılacaq

    Digər ölkələr
    04:15

    Spiker: Gürcüstan üçün 2026-cı il yeni başlanğıc nöqtəsi olacaq

    Region
    03:48

    ŞƏT sədrliyi 4-cü dəfə Qırğızıstana keçir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti