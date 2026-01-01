Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 07:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yeni ildə dünyada sülhün bərqərar olması üçün səy göstərmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə Mar-a-Laqo malikanəsində ziyafətin əvvəlində bildirib.
Yeni il öncəsi özünə hər hansı söz verib-vermədiyini soruşduqda Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri belə cavab verib: "Bəli, var. Yer üzündə sülh".
Tramp ABŞ-ın Ukraynaya qoşun göndərməyə hazır olub-olmaması və ya Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Venesuelaya hücumda rolu ilə bağlı suallara cavab verməyib. Tramp sadəcə gülümsəyib və jurnalistlərə "Təşəkkür edirəm" deyib.
